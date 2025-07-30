Харьковчане продолжают планировать бизнес - опрос

Харьковчане ответили, готовы ли открывать бизнес во время войны
Несмотря на войну и близость к линии фронта, харьковчане продолжают думать о будущем. Некоторые из них даже планируют собственное дело.
О каком именно бизнесе мечтают в Харькове — сообщают Новини.LIVE.
Харьковчане продолжают планировать бизнес
Первым откликнулся мужчина, который признался, что хотел бы не рисковать до окончания войны.
"Скорее всего после победы. Скорее всего это будет сфера обслуживания или питания", — сказал он.
А вот следующий участник опроса — противоположный пример. Он рассказал, что вместе с друзьями уже открыл заведение во время полномасштабной войны.
"Мы с него получили заработки, имеем опыт и довольны. Сейчас открываем онлайн-бизнес еще. Все хорошо", — добавил он.
Третья собеседница подчеркнула: если бы была возможность и мечта — непременно открыла бы дело, даже несмотря на военную обстановку. Ее идея связана также с питанием: "Это было бы что-то, что связано с продуктами. Может быть, и небольшие магазины возле дома, которые всегда пользуются спросом".
А четвертая девушка поделилась мечтой об открытии ресторана или салона красоты. Война ее не пугает — наоборот, желание делать город красивее и уютнее только крепнет: "Хочется украшать свой город и делать красоту".
Напомним, что война существенно повлияла на ситуацию на рынке недвижимости в Харькове. Стоимость жилья здесь определяется не только платежеспособностью населения, но и уровнем опасности, в частности интенсивностью обстрелов.
Также мы писали, как изменятся коммунальные тарифы в Харькове в августе.
Читайте Новини.LIVE!