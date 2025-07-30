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Харьковчане ответили, готовы ли открывать бизнес во время войны

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:50
Харьковчане продолжают планировать бизнес - опрос
Люди гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и близость к линии фронта, харьковчане продолжают думать о будущем. Некоторые из них даже планируют собственное дело.

О каком именно бизнесе мечтают в Харькове — сообщают Новини.LIVE.

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Харьковчане продолжают планировать бизнес

Первым откликнулся мужчина, который признался, что хотел бы не рисковать до окончания войны.

"Скорее всего после победы. Скорее всего это будет сфера обслуживания или питания", — сказал он.

А вот следующий участник опроса — противоположный пример. Он рассказал, что вместе с друзьями уже открыл заведение во время полномасштабной войны.

"Мы с него получили заработки, имеем опыт и довольны. Сейчас открываем онлайн-бизнес еще. Все хорошо", — добавил он.

Третья собеседница подчеркнула: если бы была возможность и мечта — непременно открыла бы дело, даже несмотря на военную обстановку. Ее идея связана также с питанием: "Это было бы что-то, что связано с продуктами. Может быть, и небольшие магазины возле дома, которые всегда пользуются спросом".

А четвертая девушка поделилась мечтой об открытии ресторана или салона красоты. Война ее не пугает — наоборот, желание делать город красивее и уютнее только крепнет: "Хочется украшать свой город и делать красоту".

Напомним, что война существенно повлияла на ситуацию на рынке недвижимости в Харькове. Стоимость жилья здесь определяется не только платежеспособностью населения, но и уровнем опасности, в частности интенсивностью обстрелов.

Также мы писали, как изменятся коммунальные тарифы в Харькове в августе.

Харьков бизнес предприятия война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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