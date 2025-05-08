У Харкові чоловік відкрив стрілянину на зупинці серед людей

Чоловік, який влаштував стрілянину в Харкові 5 травня. Фото: t.me/police_kh_region

У Салтівському районі Харкова чоловік відкрив стрілянину. Він здійснив два постріли в небо на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у четвер, 8 травня.

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"5 травня близько 17:30 на зупинці по проспекту Ювілейному, 68 (біля ТЦ "Сільпо") невідомий посеред щільного натовпу здійснив два постріли у повітря з предмета, схожого на пістолет", — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за хуліганство.

Свідків та очевидців стрілянини просять звернутися за телефонами:

095-868-42-38;

102.

Також можна прийти до кабінету № 85 Харківського районного управління поліції № 2.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області засуджені організували шахрайський call-центр та, видаючи себе за співробітників банків, незаконно заволоділи майже 700 тисячами гривень.

Раніше у Харкові рецидивіст обікрав чоловіка на вулиці, скориставшись його безпорадним станом.