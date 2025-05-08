В Харькове мужчина открыл стрельбу на остановке среди людей

Мужчина, который устроил стрельбу в Харькове 5 мая. Фото: t.me/police_kh_region

В Салтовском районе Харькова мужчина открыл стрельбу. Он произвел два выстрела в небо на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в четверг, 8 мая.

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"5 мая около 17:30 на остановке по проспекту Юбилейному, 68 (возле ТЦ "Сильпо") неизвестный посреди плотной толпы произвел два выстрела в воздух из предмета, похожего на пистолет", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства за хулиганство.

Свидетелей и очевидцев стрельбы просят обратиться по телефонам:

095-868-42-38;

102.

Также можно прийти в кабинет № 85 Харьковского районного управления полиции № 2.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области осужденные организовали мошеннический call-центр и, выдавая себя за сотрудников банков, незаконно завладели почти 700 тысячами гривен.

Ранее в Харькове рецидивист обокрал мужчину на улице, воспользовавшись его беспомощным состоянием.