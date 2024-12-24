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Харків'янина покарав суд за радянську пропаганду у Facebook

24 грудня 2024 12:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Харків’янина засуджено до 9 років за радянську пропаганду
Чоловік з ноутбуком. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Київський районний суд Харкова виніс вирок 42-річному адміністратору Facebook-каналу, який займався пропагандою радянської символіки та поширенням матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності України. Чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Слідство встановило, що обвинувачений ще у 2019 році створив у соціальній мережі Facebook спільноту, де активно публікував матеріали на підтримку радянської ідеології.

Він поширював пости, присвячені річниці створення комсомолу, супроводжуючи їх зображеннями герба СРСР та іншою комуністичною символікою.

Суд за пропаганду
Засуджений чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також на його сторінці були публікації, які викривляли історичні факти, зокрема карта України із підписом про "територіальні подарунки" Леніна та Хрущова.

Чоловік не лише підтримував радянські наративи, але й активно репостив матеріали російських пропагандистських медіа, що містили маніпуляції та дезінформацію.

Під час досудового розслідування, яке провели слідчі ХРУП №1 ГУНП у Харківській області за підтримки СБУ, встановлено, що за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії обвинувачений виїхав до Росії, де переховується досі. Наразі він перебуває у розшуку. Відбуття покарання розпочнеться лише після його фактичного затримання.

Обвинувальний вирок було винесено за статтями ч. 2 ст. 436-1 КК України та ч. 1 ст. 110 КК України. Апеляційне оскарження вироку триває.

Нагадаємо, на Харківщині покарали багатодітну матір, яка не сплачувала шість років аліментів своїм шістьом дітям.

Також у Харкові покарали у суді жінку, яка поширювала у соцмережах російську пропаганду. 

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