Харків’янина засуджено до 9 років за радянську пропаганду

Чоловік з ноутбуком. Фото: Pexels

Київський районний суд Харкова виніс вирок 42-річному адміністратору Facebook-каналу, який займався пропагандою радянської символіки та поширенням матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності України. Чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Слідство встановило, що обвинувачений ще у 2019 році створив у соціальній мережі Facebook спільноту, де активно публікував матеріали на підтримку радянської ідеології.

Він поширював пости, присвячені річниці створення комсомолу, супроводжуючи їх зображеннями герба СРСР та іншою комуністичною символікою.

Засуджений чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також на його сторінці були публікації, які викривляли історичні факти, зокрема карта України із підписом про "територіальні подарунки" Леніна та Хрущова.

Чоловік не лише підтримував радянські наративи, але й активно репостив матеріали російських пропагандистських медіа, що містили маніпуляції та дезінформацію.

Під час досудового розслідування, яке провели слідчі ХРУП №1 ГУНП у Харківській області за підтримки СБУ, встановлено, що за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії обвинувачений виїхав до Росії, де переховується досі. Наразі він перебуває у розшуку. Відбуття покарання розпочнеться лише після його фактичного затримання.

Обвинувальний вирок було винесено за статтями ч. 2 ст. 436-1 КК України та ч. 1 ст. 110 КК України. Апеляційне оскарження вироку триває.

Нагадаємо, на Харківщині покарали багатодітну матір, яка не сплачувала шість років аліментів своїм шістьом дітям.

Також у Харкові покарали у суді жінку, яка поширювала у соцмережах російську пропаганду.