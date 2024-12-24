Харьковчанин приговорен к 9 годам за советскую пропаганду

Человек с ноутбуком. Фото: Pexels

Киевский районный суд Харькова вынес приговор 42-летнему администратору Facebook-канала, занимавшемуся пропагандой советской символики и распространением материалов с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Следствие установило, что обвиняемый еще в 2019 году создал в социальной сети Facebook сообщество, где активно публиковал материалы в поддержку советской идеологии.

Он распространял посты, посвященные годовщине создания комсомола, сопровождая их изображениями герба СССР и другой коммунистической символикой.

Осужденный мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также на его странице были публикации, искажавшие исторические факты, в частности, карта Украины с подписью о "территориальных подарках" Ленина и Хрущева.

Мужчина не только поддерживал советские нарративы, но и активно репостил материалы российских пропагандистских медиа, содержащие манипуляции и дезинформацию.

В ходе досудебного расследования, проведенного следователями ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области при поддержке СБУ, установлено, что за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России обвиняемый уехал в Россию, где скрывается до сих пор. В настоящее время он находится в розыске. Отбывание наказания начнется только после его фактического задержания.

Обвинительный приговор был вынесен по статьям ч. 2 ст. 436-1 УК Украины и ч. 1 ст. 110 УК Украины. Апелляционное обжалование приговора продолжается.

Напомним, в Харьковской области наказали многодетную мать, которая не платила шесть лет алиментов своим шестерым детям.

Также в Харькове наказали в суде женщину, распространявшую в соцсетях российскую пропаганду.