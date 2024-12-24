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На Харківщині судили матір шістьох дітей за несплату аліментів

24 грудня 2024 10:19
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині засудили жінку за несплату аліментів
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області судили жінку, яка ухилялася від сплати аліментів на утримання своїх шістьох дітей. Вона не виплатила ані копійки з червня 2018 року.

Про це йдеться у вироку Кегичівського районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жительку села Черкаська Лозова позбавили батьківських прав ще у січні 2019 року. Вона мала забезпечувати трьох доньок та трьох синів аліментами у розмірі половини свого заробітку, але не менше половини прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Виплати призначалися з червня 2018 року й до повноліття старшої дитини.

Втім, прокурори встановили, що з червня 2018 року по листопад 2024 року жінка не здійснила жодної виплати, а її борг зріс до 565 тисяч гривень. Під час судового засідання засуджена визнала свою провину та висловила каяття.

У суді жінці винесли вирок та засудили до 120 годин громадських робіт. Таке рішення ухвалив Кегичівський районний суд 16 грудня.

Нагадаємо, у Харкові на лаві підсудних опинився чоловік, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання. 

Також у Харкові судили чоловіка, який намагався приховано надіслати до США ніж-багет. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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