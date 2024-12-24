На Харківщині засудили жінку за несплату аліментів

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харківській області судили жінку, яка ухилялася від сплати аліментів на утримання своїх шістьох дітей. Вона не виплатила ані копійки з червня 2018 року.

Про це йдеться у вироку Кегичівського районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жительку села Черкаська Лозова позбавили батьківських прав ще у січні 2019 року. Вона мала забезпечувати трьох доньок та трьох синів аліментами у розмірі половини свого заробітку, але не менше половини прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Виплати призначалися з червня 2018 року й до повноліття старшої дитини.

Втім, прокурори встановили, що з червня 2018 року по листопад 2024 року жінка не здійснила жодної виплати, а її борг зріс до 565 тисяч гривень. Під час судового засідання засуджена визнала свою провину та висловила каяття.

У суді жінці винесли вирок та засудили до 120 годин громадських робіт. Таке рішення ухвалив Кегичівський районний суд 16 грудня.

Нагадаємо, у Харкові на лаві підсудних опинився чоловік, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

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