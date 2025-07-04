Харків’янин отримав дев'ять років за коноплі та напад на жінку

Вирощування канабісу. Ілюстративне фото: unsplash.com

Новобаварський районний суд Харкова засудив раніше судимого жителя міста до дев’яти років позбавлення волі за вирощування наркотиків та жорстокий напад на жінку. Він завдав тілесних ушкоджень матері своєї колишньої співмешканки.

Про це йдеться у вироку суду від 30 червня.

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Вирощував коноплі у квартирі

Слідство встановило, що чоловік облаштував у своїй харківській квартирі мінітеплицю для вирощування конопель. У спеціальному наметі він утримував горщики з рослинами, а зібране листя висушував для подальшого вживання.

Під час обшуку 28 червня 2024 року поліцейські вилучили 11 кущів коноплі та сім пакетів сушеного листя загальною вагою 86 грамів. Чоловік визнав провину у виготовленні та зберіганні наркотиків.

Жорстокий напад з ножем

Через місяць після обшуку, 2 серпня, обвинувачений проник на територію приватного будинку в Харкові, де мешкала мати його колишньої співмешканки. Слідство з’ясувало, що він переліз через паркан та напав на жінку з кухонними ножами, які приніс із собою.

Спочатку він вдарив її у руку, потім — у плече. Коли жінка намагалася втекти, нападник наздогнав її, повалив на землю і не менше десяти разів ударив обличчям об бетон. Далі бив руками та ногами, поки вона не знепритомніла. Вважаючи, що вона померла, він утік з місця події.

Постраждалій надали допомогу сусіди та онук, які викликали "швидку". У лікарні у жінки діагностували черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні переломи та порізи. Вона провела на лікуванні три тижні.

Чоловік провини не визнав

У суді обвинувачений заперечував провину. Він стверджував, що зайшов на подвір’я через відчинену хвіртку, не бив жінку ногами і не знає, звідки в неї порізи. Також заявив, що потерпіла втручалася у його стосунки з дочкою.

Колишня співмешканка підтвердила, що прожила з ним майже вісім років і що з часом чоловік почав зловживати наркотиками та алкоголем, ставав агресивним. У січні 2024 року він її побив, після чого вона залишила його і переїхала до матері разом з дітьми. З того часу чоловік періодично телефонував і погрожував убити її та всю родину.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за незаконне вирощування наркотиків та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому призначили покарання — дев’ять років позбавлення волі.

Раніше суд у Харкові посилив покарання сурогатній матері, яку визнано винною у пособництві підробці документів і незаконному переправленні дитини за кордон.

Також ми повідомляли, що у Харкові покарали керівника громадської організації, який допомагав незаконно виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам.