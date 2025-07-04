Харьковчанин получил девять лет за коноплю и нападение на женщину

Выращивание каннабиса. Иллюстративное фото: unsplash.com

Новобаварский районный суд Харькова приговорил ранее судимого жителя города к девяти годам лишения свободы за выращивание наркотиков и жестокое нападение на женщину. Он нанес телесные повреждения матери своей бывшей сожительницы.

Об этом говорится в приговоре суда от 30 июня.

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Выращивал коноплю в квартире

Следствие установило, что мужчина обустроил в своей харьковской квартире мини-теплицу для выращивания конопли. В специальной палатке он содержал горшки с растениями, а собранные листья высушивал для дальнейшего употребления.

Во время обыска 28 июня 2024 года полицейские изъяли 11 кустов конопли и семь пакетов сушеных листьев общим весом 86 граммов. Мужчина признал вину в изготовлении и хранении наркотиков.

Жестокое нападение с ножом

Через месяц после обыска, 2 августа, обвиняемый проник на территорию частного дома в Харькове, где жила мать его бывшей сожительницы. Следствие выяснило, что он перелез через забор и напал на женщину с кухонными ножами, которые принес с собой.

Сначала он ударил ее в руку, затем — в плечо. Когда женщина пыталась убежать, нападающий догнал ее, повалил на землю и не менее десяти раз ударил лицом о бетон. Далее бил руками и ногами, пока она не потеряла сознание. Считая, что она умерла, он скрылся с места происшествия.

Пострадавшей оказали помощь соседи и внук, которые вызвали "скорую". В больнице у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы и порезы. Она провела на лечении три недели.

Мужчина вины не признал

В суде обвиняемый отрицал вину. Он утверждал, что зашел во двор через открытую калитку, не бил женщину ногами и не знает, откуда у нее порезы. Также заявил, что потерпевшая вмешивалась в его отношения с дочерью.

Бывшая сожительница подтвердила, что прожила с ним почти восемь лет и что со временем мужчина начал злоупотреблять наркотиками и алкоголем, становился агрессивным. В январе 2024 года он ее избил, после чего она оставила его и переехала к матери вместе с детьми. С тех пор мужчина периодически звонил и угрожал убить ее и всю семью.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за незаконное выращивание наркотиков и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Ему назначили наказание - девять лет лишения свободы.

Ранее суд в Харькове ужесточил наказание суррогатной матери, которая признана виновной в пособничестве подделке документов и незаконной переправке ребенка за границу.

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