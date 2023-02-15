Харків’янина затримали через запуск феєрверків на День Закоханних

Чоловік зізнався, що запускав феєрверки, аби вразити дівчину

Вечері 14 лютого патрульні затримали чоловіка, який порушив заборону і влаштував салют в дворі житлового будинку по вулиці Валентинівській у Харкові. Він запускав феєрверки, щоб у День всіх закоханих вразити свою дівчину.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харківській області.

Про вибухи через запуск феєрверків на Салтівці на лінію 102 повідомили о 20:00 14 лютого.

"Патрульні негайно прибули на місце. Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків. В розмові з інспекторами чоловік зізнався, що саме він запускав феєрверки, аби вразити дівчину", — розповіли у Патрульній поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлять всі обставини події і нададуть кваліфікацю правопорушенню. Такі дії можна кваліфікувати, як адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП (порушення правил тиші) і як кримінальне за ст. 296 КК України (хуліганство). У першому випадку порушнику загрожує незначний штраф. У другому — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн., або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Правоохоронці також звертають увагу, що на Харківщині суворо заборонено використання піротехнічних засобів, незалежно від класу.

Нагадаємо, що СБУ затримала агента рф, який коригував нещодавні удари по Харкову.

А також ми писали, що у Харкові затримали бандитів, які вибивали з потерпілих неіснуючі борги.