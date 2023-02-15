Харків’янина затримали через запуск феєрверків на День Закоханних

Харьковчанина задержали из-за запуска фейерверков в День Влюбленных
Вечером 14 февраля патрульные задержали мужчину, который нарушил запрет и устроил салют во дворе жилого дома по улице Валентиновской в Харькове. Он запускал фейерверки, чтобы в День всех влюбленных поразить свою девушку.
Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области .
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О взрывах из-за запуска фейерверков на Салтовке на линию 102 сообщили в 20:00 14 февраля.
"Патрульные немедленно прибыли на место. Обследовав придомовую территорию, стражи порядка обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков. В разговоре с инспекторами мужчина признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы поразить девушку", - рассказали в Патрульной полиции.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи установят все обстоятельства происшествия и предоставят квалификацию правонарушению. Такие действия можно квалифицировать как административное правонарушение по ст. 182 КУоАП (нарушение правил тишины) и как уголовное по ст. 296 УК Украины (хулиганство). В первом случае нарушителю грозит незначительный штраф. Во втором – штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн., либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет.
Правоохранители также обращают внимание, что в Харьковской области строго запрещено использование пиротехнических средств, независимо от класса
Напомним, что СБУ задержала агента РФ, корректировавшего недавние удары по Харькову.
А также мы писали, что в Харькове задержаны бандиты, которые выбивали из потерпевших несуществующие долги.