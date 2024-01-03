Харків'янина-зрадника судитимуть за збір даних про дислокацію ЗСУ

Харків’янин, який служить у бригаді Генштабу РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Київському районному суді Харкова обиратимуть покарання для харківʼянина, який служить у бригаді Генштабу Росії. Його звинувачують у зборі та поширенні даних для кураторів про дислокацію українських військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Прокуратура обвинуватила 42-річного харків'янина у державній зраді. За даними правоохоронців, чоловік у 2015 році покинув Україну та жив в РФ.

"Чоловік активно підтримував дії ворога та роками заробляв собі "авторитет". У нових колах його називали "Салтовка", бо саме у цьому районі мешкав харківʼянин. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ на територію Україні він брав активну участь у бойових діях в населених пунктах Харківської області, а саме с. Мала Рогань та м. Ізюм", — зазначили в прокуратурі.

Згодом військовий доєднався до окремого підрозділу 16-ої бригади головного управління Генштабу ЗС Росії.

Як вказують у прокуратурі, у 2022 році військовослужбовець в забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" звернувся до знайомої. Зазначається, що чоловік намагався дізнатися місця дислокації бійців ЗСУ та військової техніки. Однак, жінка відмовила чоловіку у проханні надати інформацію.

Зараз військовий у розшуку і судитимуть його заочно. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області затримали шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.

Додамо, жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.