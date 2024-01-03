Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків'янина-зрадника судитимуть за збір даних про дислокацію ЗСУ arrow

Харків'янина-зрадника судитимуть за збір даних про дислокацію ЗСУ

3 січня 2024 11:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Харків'янина-зрадника судитимуть за збір даних про дислокацію ЗСУ
Харків’янин, який служить у бригаді Генштабу РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Київському районному суді Харкова обиратимуть покарання для харківʼянина, який служить у бригаді Генштабу Росії. Його звинувачують у зборі та поширенні даних для кураторів про дислокацію українських військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Українець, що служив в РФ, збирав дані про ЗСУ

Прокуратура обвинуватила 42-річного харків'янина у державній зраді. За даними правоохоронців, чоловік у 2015 році покинув Україну та жив в РФ.

"Чоловік активно підтримував дії ворога та роками заробляв собі "авторитет". У нових колах його називали "Салтовка", бо саме у цьому районі мешкав харківʼянин. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ на територію Україні він брав активну участь у бойових діях в населених пунктах Харківської області, а саме с. Мала Рогань та м. Ізюм", — зазначили в прокуратурі.

Згодом військовий доєднався до окремого підрозділу 16-ої бригади головного управління Генштабу ЗС Росії. 

Як вказують у прокуратурі, у 2022 році військовослужбовець в забороненій в Україні  соцмережі "Одноклассники" звернувся до знайомої. Зазначається, що чоловік намагався дізнатися місця дислокації бійців ЗСУ та військової техніки. Однак, жінка відмовила чоловіку у проханні надати інформацію.

Зараз військовий у розшуку і судитимуть його заочно. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області затримали шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.

Додамо, жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі