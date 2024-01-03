Харьковчанина-изменника будут судить за сбор данных о дислокации ВСУ

Харьковчанин, служащий в бригаде Генштаба РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Киевском районном суде Харькова будут выбирать наказание для харьковчанина, который служит в бригаде Генштаба России. Он обвиняется в сборе и распространении данных для кураторов о дислокации украинских военных.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуратура обвинила 42-летнего харьковчанина в государственной измене. По данным правоохранителей, мужчина в 2015 году покинул Украину и жил в России.

"Мужчина активно поддерживал действия врага и годами зарабатывал себе "авторитет". В новых кругах его называли "Салтовка", потому что именно в этом районе жил харьковчанин. Известно, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он активно участвовал в боевых действиях в населенных пунктах Харьковской области, а именно с. Мала Рогань и г. Изюм", — отметили в прокуратуре.

Впоследствии военный присоединился к отдельному подразделению 16-й бригады главного управления Генштаба ВС России.

Как указывают в прокуратуре, в 2022 году военнослужащий в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" обратился к знакомой. Мужчина пытался узнать места дислокации бойцов ВСУ и военной техники. Однако женщина отказала мужчине в просьбе предоставить информацию.

Сейчас военный в розыске и его будут судить заочно. Ему грозит наказание в виде заключения сроком на пятнадцать лет или пожизненного лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.

Добавим, жителю Харьковской области, руководившему подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.