Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків'янка разом з подругами організувала бордель arrow

Харків'янка разом з подругами організувала бордель

3 березня 2023 17:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків'янка разом з подругами організувала бордель
33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти. До своєї "діяльності" підозрювана залучила трьох своїх подруг, які виконувала функції "адміністраторок". 

Про це пише у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали слідства 

Першочергово організаторка підшукувала жінок, які внаслідок виниклих особистих та сімейних обставин перебували в уразливому стані. Зловмисниці публікували в інтернеті оголошення про "високооплачувану роботу" для молодих дівчат. 

"У свою чергу, для клієнтів вони виставляли інформацію про надання платних послуг сексуального характеру під виглядом еротичного масажу. Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці", — розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці також встановили, що про надання платного сексуального сервісу зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. "Підлеглих" сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг. 

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.  

null

Чотирьом жінкам оголошено підозру за фактом втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану осіб (ч. 2 ст. 303 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

Нагадаємо, що правоохоронці у Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти. За даними слідства, жінка разом зі своїм спільником орендувала нежитлове приміщення, в якому облаштувала аптеку, розмістивши відповідні полиці, стенди, вивіски тощо. Однак ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами підозрювана не отримувала, тож "аптека" працювала незаконно.

Також ми писали, у Харкові судитимуть двох чоловіків за співпрацю з окупантами. До суду передано справу експоліціянта, який під час окупації став "главой администрации" села у Харківському районі. Також судитимуть мешканця Балаклії, який не тільки пішов на співпрацю з ворогом, а ще й агітував своїх колег.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:53 "Спроба демонізувати росію": захарова заперечує провину рф в оскверненні культурних цінностей в Україні

Новина з фото

19:49 Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Новина з відео

19:36 "Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

19:26 У Києві відкрили перший в Україні банк крові: чим він унікальний

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

19:20 Збитий літак та знищені склади ворога: Генштаб відзвітував про чергові успіхи ЗСУ

Новина з фото

19:20 Одесити можуть залишити заявку на реставрацію старовинних дверей: як це зробити

19:13 Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради: що для цього потрібно

19:03 На Луганщині люди залишилися без пенсій та соцвиплат: що утнули окупанти

Новина з відео

19:36 "Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Новина з відео

19:25 На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

Новина з відео

18:46 "Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:21 Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:31 Бетонні шелтери та підземні укриття: Шмигаль розповів, як Україна посилюватиме захист енергооб'єктів

Новина з відео

16:50 Пожежа на Одещині: вогонь охопив 3 га території

Новина з відео

16:45 Життя, як у казці: трьом знакам зодіаку пощастить вже на цих вихідних

Новина з відео

16:28 Притула розповів про закупівлю рекордної партії бронетехніки для ЗСУ

Новина з відео

16:20 Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів

Новина з фото

19:49 Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

06:23 Українці можуть самостійно збільшити пенсію: які є дієві способи

Актуальне по темі

None 3 Березень 19:48

"Спроба демонізувати росію": захарова заперечує провину рф в оскверненні культурних цінностей в Україні

None 3 Березень 18:48

Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

None 3 Березень 19:18

Куди варто інвестувати українцям під час війни

None 3 Березень 19:35

"Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB