Харків'янка разом з подругами організувала бордель

33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти

33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти. До своєї "діяльності" підозрювана залучила трьох своїх подруг, які виконувала функції "адміністраторок".

Про це пише у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

Матеріали слідства

Першочергово організаторка підшукувала жінок, які внаслідок виниклих особистих та сімейних обставин перебували в уразливому стані. Зловмисниці публікували в інтернеті оголошення про "високооплачувану роботу" для молодих дівчат.

"У свою чергу, для клієнтів вони виставляли інформацію про надання платних послуг сексуального характеру під виглядом еротичного масажу. Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці", — розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці також встановили, що про надання платного сексуального сервісу зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. "Підлеглих" сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Чотирьом жінкам оголошено підозру за фактом втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану осіб (ч. 2 ст. 303 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці у Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти. За даними слідства, жінка разом зі своїм спільником орендувала нежитлове приміщення, в якому облаштувала аптеку, розмістивши відповідні полиці, стенди, вивіски тощо. Однак ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами підозрювана не отримувала, тож "аптека" працювала незаконно.

Також ми писали, у Харкові судитимуть двох чоловіків за співпрацю з окупантами. До суду передано справу експоліціянта, який під час окупації став "главой администрации" села у Харківському районі. Також судитимуть мешканця Балаклії, який не тільки пішов на співпрацю з ворогом, а ще й агітував своїх колег.