Харьковчанка вместе с подругами организовала бордель

33-летняя женщина арендовала помещение в г. Харькове, в котором в дальнейшем обустроила место разврата

33-летняя женщина арендовала помещение в г. Харькове, в котором в дальнейшем обустроила место разврата. К своей "деятельности" подозреваемая привлекла трех своих подруг, которые выполняли функции "администраторов".

Об этом пишет в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

Первоочередно организатор подыскивала женщин, которые в результате возникших личных и семейных обстоятельств находились в уязвимом состоянии. Злоумышленницы публиковали в интернете объявления о "высокооплачиваемой работе" для молодых девушек.

"В свою очередь, для клиентов они выставляли информацию о предоставлении платных услуг сексуального характера под видом эротического массажа. Часть заработка девушки отдавали трем администраторам салона и хозяйке", — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители также установили, что о предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленнице извещали клиентов, раздавая визитки. "Подчиненные" сутенерши обеспечивали необходимыми условиями и местом для предоставления интимных услуг.

Правоохранители изъяли более 100 тыс. гривен, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Четверым женщинам объявлено подозрение по факту вовлечения лиц в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния лиц (ч. 2 ст. 303 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что правоохранители в Харькове разоблачили фармацевта, которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подделывала рецепты. По данным следствия, женщина вместе со своим сообщником арендовала нежилое помещение, в котором обустроила аптеку, разместив соответствующие полки, стенды, вывески и т.д. Однако лицензии на осуществление оптовой и розничной торговли лекарственными средствами подозреваемая не получала, так что "аптека" работала незаконно.

Также, мы писали, в Харькове будут судить двух мужчин за сотрудничество с оккупантами. В суд передано дело эксполицианта, который во время оккупации стал главой администрации села в Харьковском районе. Также будут судить жителя Балаклеи, который не только пошел на сотрудничество с врагом, но и агитировал своих коллег.