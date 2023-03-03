У Харкові судитимуть двох чоловіків за співпрацю з окупантами

Чоловіків судитимуть за фактом "державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану" та "колабораційної діяльності"

До суду передано справу експоліціянта, який під час окупації став "главой администрации" села у Харківському районі. Також судитимуть мешканця Балаклії, який не тільки пішов на співпрацю з ворогом, а ще й агітував своїх колег.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Став "главой администрации" села на Харківщині

Досудовим розслідуванням встановлено, що експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов на бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду "главы администрации с. Веселое"



"Посадовець" видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у с. Веселе Харківського району, для можливості їх пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах", — пишуть правоохоронці.

Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього старшого інспектора відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно–раптової дії" ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Зрадника судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Очолив КП та агітував своїх колег працювати на окупантів

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Балаклія місцевий мешканець очолив так зване "КП "Балаклеягаз".

"Проте його "кар‘єра" була номінальною: фейкове підприємство господарську діяльність не провадило. До окупації чоловік працював на Балаклійській дільниці Чугуївського ТП АТ "Харківгаз". Після "призначення" колаборант закликав своїх колег працювати на російських загарбників та підтримувати дії держави-агресорки", — написано у повідомленні.

Правоохоронці викрили чоловіка. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Колаборанта судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, що це не перший колоборант з Балаклії, який намагався "будувати кар'єру" при окупантах. Так у Харкові судитимуть колоборанта, який під час окупації міста добровільно очолив створену ворогом так звану "поліцію". Чоловіку загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

А також ми писали, що суд ухвалив рішення у справі російського військовослужбовця, який у березні минулого року бомбардував телевежу у Харкові. Окупант проведе за ґратами 12 років.