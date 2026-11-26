Затриманий підозрюваний. Фото: ssu.gov.ua

Після вбивства майора ЗСУ в Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виконанні злочину на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, за вбивство українського офіцера йому пообіцяли 15 тисяч доларів.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про вбивство майора ЗСУ в Харкові

Військовослужбовця застрелили ввечері 22 листопада на території житлової забудови Харкова. Майор ЗСУ перебував у місті у службовому відрядженні. За попередніми даними слідства, його заманили на місце злочину під приводом побачення з дівчиною.

Чоловік отримав три вогнепальні поранення з пістолета Макарова у спину та потилицю. Від отриманих травм він загинув на місці.

Протягом трьох діб правоохоронці встановили особу ймовірного виконавця. Ним виявився 23-річний житель Могилева-Подільського Вінницької області, якого затримали на території регіону.

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За інформацією СБУ, восени чоловік шукав легкого заробітку в Telegram-каналах, де на нього вийшли представники російських спецслужб.

Для виконання замовлення підозрюваний прибув до Харкова за два дні до злочину. Він орендував квартиру в районі, який визначив російський куратор, і заздалегідь обстежив місце майбутнього вбивства.

Під час нападу чоловік підтримував відеозв'язок із представником РФ, який дистанційно координував його дії. Після вбивства він позбувся зброї, змінив одяг і виїхав із міста.

Яке покарання загрожує затриманому

За даними СБУ, затриманий раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, зокрема крадіжки, та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про пункти 6, 11 і 12 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про стрілянину в харківському районі Нова Баварія, внаслідок якої біля школи №65 загинув чоловік. Повідомлення про постріли надійшло до поліції ввечері 22 листопада, після чого правоохоронці оголосили спецоперацію та почали розшукувати причетних до вбивства.

Також у Харкові викрили 59-річного громадянина Росії, який поширював проросійські дописи в Telegram. За даними СБУ, він закликав до зміни територіальних кордонів України, виправдовував російську агресію та вихваляв окупантів.