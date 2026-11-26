Музей ХАІ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові у четвер, 26 листопада, дрон РФ влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту. Внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників навчального закладу, їх госпіталізували медики.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Яких пошкоджень зазнав Харківський авіаційний інститут

Російський дрон влучив у музей Харківського авіаційного інституту, розташований на третьому поверсі головного навчального корпусу. Після удару пожежа поширилася на два поверхи будівлі. У навчальному корпусі зруйновано частину стін та перекриттів, пошкоджено виставкову залу та вибито вікна в аудиторіях. Наразі оцінюють масштаби збитків. Попри атаку, ХАІ продовжує освітній процес у змішаному форматі.

Зруйнований корпус ХАІ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Руйнування в ХАІ через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Бібліотека ХАІ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Руйнування інституту. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Ми писали, що у Міністерстві освіти і науки відреагували на атаку російського дрона по головному корпусу Харківського авіаційного інституту у четвер, 26 листопада. У відомстві наголосили, що удар по навчальному корпусу є черговим проявом російського терору проти цивільного населення.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив про російську атаку на місто 26 листопада. Під ударом опинилися декілька районів, унаслідок обстрілу загинула літня жінка.