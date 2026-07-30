Харківщина пережила нову атаку: серед постраждалих троє дітей

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом доби атакували 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них — троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, цивільні підприємства, залізнична інфраструктура, електромережі та автомобіль екстреної медичної допомоги. Найбільше руйнувань зафіксували в Богодухівському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Масштаб руйнувань

Найбільше пошкоджень зафіксували у Богодухівському районі. Там постраждали цивільне підприємство, два багатоквартирні та 22 приватні будинки, господарські споруди, три автомобілі й електромережі.

У Куп'янському районі пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок, господарські споруди та вісім багатоквартирних будинків. У Лозівському районі під ударами опинилися господарська споруда, два цивільні підприємства та поле пшениці.

Також пошкодження зафіксували в Ізюмському, Чугуївському та Берестинському районах. Там постраждали електромережі, автомобіль екстреної медичної допомоги та залізнична інфраструктура.

Постраждалі від атак

У селі Орілька Лозівської громади гостру реакцію на стрес пережили 18-річна і 62-річна жінки, а також хлопчики віком 3 і 13 років. У Валках поранення дістав 16-річний хлопець. Ще одна 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Золочеві поранено 86-річну жінку.

Чим атакували

За добу російські війська застосували п'ять ракет, сім керованих авіабомб, чотири безпілотники "Герань-2", 11 дронів "Молнія", три FPV-дрони та ще 33 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 249 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 48 633 евакуйованих.

Бої на фронті

На фронті протягом доби зафіксували 238 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак противника. На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборону українських захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".

Також Новини.LIVE писали, що інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту. Це має допомогти убезпечити працівників заправок та водіїв.