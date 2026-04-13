Головна Харків Харківщина під обстрілами РФ: за добу поранено трьох людей

Харківщина під обстрілами РФ: за добу поранено трьох людей

Дата публікації: 13 квітня 2026 10:37
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби російські війська атакували п'ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі, а також зафіксовано активізацію бойових дій на окремих напрямках.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Армія РФ атакувала Харківщину

Внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє людей. У селищі Золочів постраждали 32-річний чоловік і 63-річна жінка. У Богодухові 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Крім того, в селі Олександрівка Близнюківської громади 19-річний чоловік травмувався внаслідок вибуху невідомого предмета.

Медики також надали допомогу 59-річній жінці, яка постраждала під час обстрілу 10 квітня у селі Благодатівка Кіндрашівської громади.

Російські війська активно застосовували безпілотники. Зокрема, зафіксовано удари дронами типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дронами та іншими БпЛА, тип яких встановлюється.

Селище Золочев післ атаки РФ. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Богодухівському районі руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди, магазин і автомобіль у Золочеві, Клиновій-Новоселівці, Світличному та Богодухові. У Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду в селищі Великий Бурлук.

Триває евакуація населення — транзитний пункт у Лозовій за добу прийняв 15 людей. Загалом від початку його роботи зареєстровано вже 27 958 евакуйованих.

Як повідомляли Новини.LIVE, армія РФ порушила перемир'я та на Великдень завдала удару по Золочеву на Харківщині. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Крім того, російські окупанти розстріляли українських полонених на Харківщині. Прокуратура вже розпочала розслідування чергового військового злочину РФ.

Харківська область обстріли постраждалі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

