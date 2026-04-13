Харьковщина под обстрелами РФ: за сутки ранены три человека

Дата публикации 13 апреля 2026 10:37
Харьковщина под обстрелами РФ: за сутки ранены три человека
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области, применяя различные виды вооружения. Вследствие обстрелов пострадали мирные жители, а также зафиксирована активизация боевых действий на отдельных направлениях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала Харьковскую область

В результате российских обстрелов ранения получили три человека. В поселке Золочев пострадали 32-летний мужчина и 63-летняя женщина. В Богодухове 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Кроме того, в селе Александровка Близнюковской громады 19-летний мужчина травмировался в результате взрыва неизвестного предмета.

Медики также оказали помощь 59-летней женщине, которая пострадала во время обстрела 10 апреля в селе Благодатовка Кондрашевской громады.

Российские войска активно применяли беспилотники. В частности, зафиксированы удары дронами типа "Герань-2", "Молния", FPV-дронами и другими БпЛА, тип которых устанавливается.

Читайте также:
Російська армія атакувала Харківську область
Поселок Золочев после атаки РФ. Фото: Харьковская ОГА

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура. В Богодуховском районе разрушениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки, магазин и автомобиль в Золочеве, Клиновой-Новоселовке, Светличном и Богодухове. В Купянском районе повреждена хозяйственная постройка в поселке Великий Бурлук.

Продолжается эвакуация населения — транзитный пункт в Лозовой за сутки принял 15 человек. Всего с начала его работы зарегистрировано уже 27 958 эвакуированных.

Как сообщали Новини.LIVE, армия РФ нарушила перемирие и на Пасху нанесла удар по Золочеву в Харьковской области. В результате атаки был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли украинских пленных на Харьковщине. Прокуратура уже начала расследование очередного военного преступления РФ.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей

Мария Коробова
