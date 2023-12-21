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Харківщина потерпає від обстрілів окупантів — понад 20 ворожих атак за добу

21 грудня 2023 10:45
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Харківщина потерпає від обстрілів окупантів — понад 20 ворожих атак за добу
Зруйнований будинок у Харківській області. Фото: Facebook/Олег Синєгубов
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Понад 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога за останню добу. ЗСУ вдалось відбити 16 ворожих атак.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, ворог обстріляв населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Село Синьківка потерпало цієї доби від авіаційних ударів. 

ЗСУ вдалося відбити 16 атак ворога.

Зранку постраждало від обстрілів місто Куп'янськ. Повідомляється про пошкодження приватного будинку, мешканцям якого пощастило залишитись неушкодженими.

Також ворог обстріляв село Отрадне Куп'янського району, пошкоджена лінія електропередач. Атаки зранку зазнало місто Вовчанськ Чугуївського району. Люди не постраждали.

Скриншот з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, окупанти 20 грудня вночі завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова. Інформації про загиблих немає.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські війська обстріляли Харків. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо, туди окупанти ціляться вже не вперше.

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