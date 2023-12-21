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Харьковщина страдает от обстрелов оккупантов — более 20 вражеских атак в сутки

21 декабря 2023 10:45
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Харьковщина страдает от обстрелов оккупантов — более 20 вражеских атак в сутки
Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Facebook/Олег Синегубов
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Более 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага за последние сутки. ВСУ удалось отразить 16 вражеских атак.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, враг обстрелял населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Село Синьковка страдало в эти сутки от авиационных ударов.

ВСУ удалось отразить 16 атак врага.

Утром пострадал от обстрелов город Купянск. Сообщается о повреждении частного дома, жителям которого удалось остаться невредимыми.

Также враг обстрелял село Отрадное Купянского района, повреждена линия электропередач. Атаки утром подвергся город Волчанск Чугуевского района. Люди не пострадали.

Скриншот из Telegram Олега Синегубова

Напомним, оккупанты 20 декабря ночью нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова. Информации о погибших нет.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские войска обстреляли Харьков. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, туда оккупанты целятся не впервые.

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