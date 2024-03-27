Харківщина потерпає від вибухів — в ОДА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

За минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу.

Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував:

село Чорнолазка — там внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. На щастя, минулося без постраждалих;

місто Ізюм — окупанти здійснили обстріл безпілотниками, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Там отримав поранення 62-річний чоловік;

місто Куп'янськ — перший ворожий обстріл пошкодив приватний будинок та господарську споруду. Минулося без постраждалих; під час другого обстрілу було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Поранення отримав 55-річний чоловік;

село Олександрівка — внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Поранення отримала 56-річна жінка;

село Одноробівка — відбувся обстріл з РСЗВ. Постраждалі та руйнування відсутні.

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.

Евакуація на Харківщині

Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Станом на ранок 27 березня з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Нагадаємо, на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років.

Крім того, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.