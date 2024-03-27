Харківщина потерпає від вибухів — в ОДА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів
За минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харківщини
"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу.
Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував:
- село Чорнолазка — там внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. На щастя, минулося без постраждалих;
- місто Ізюм — окупанти здійснили обстріл безпілотниками, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Там отримав поранення 62-річний чоловік;
- місто Куп'янськ — перший ворожий обстріл пошкодив приватний будинок та господарську споруду. Минулося без постраждалих; під час другого обстрілу було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Поранення отримав 55-річний чоловік;
- село Олександрівка — внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Поранення отримала 56-річна жінка;
- село Одноробівка — відбувся обстріл з РСЗВ. Постраждалі та руйнування відсутні.
Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.
Евакуація на Харківщині
Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Станом на ранок 27 березня з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.
Нагадаємо, на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років.
Крім того, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.
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