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Харківщина потерпає від вибухів — в ОДА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів

27 березня 2024 09:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Харківщина потерпає від вибухів — в ОДА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених. 

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу. 

Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував: 

  • село Чорнолазка — там внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. На щастя, минулося без постраждалих;
  • місто Ізюм — окупанти здійснили обстріл безпілотниками, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Там отримав поранення 62-річний чоловік;
  • місто Куп'янськ — перший ворожий обстріл пошкодив приватний будинок та господарську споруду. Минулося без постраждалих;  під час другого обстрілу було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Поранення отримав 55-річний чоловік;
  • село Олександрівка — внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Поранення отримала 56-річна жінка;
  • село Одноробівка — відбувся обстріл з РСЗВ. Постраждалі та руйнування відсутні. 
Обстріли Харківщини
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.

Евакуація на Харківщині

Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Станом на ранок 27 березня  з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Нагадаємо, на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років. 

Крім того, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.

війна
Харків
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
ракети
війна в Україні

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