Харьковщина страдает от взрывов — в ОГА рассказали о последствиях вчерашних обстрелов

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты из разного вооружения обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки известно о четырех раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Артиллерийские и минометные удары врага нанесли по около 15 населенных пунктах Харьковщины: Синьковке, Степной Новоселовке, Котляровке и др. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка", — сказал Синегубов об обстрелах за минувшие сутки.

В частности, как добавляют в ОГА, враг атаковал:

село Чернолазка — там в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. К счастью, обошлось без пострадавших;

город Изюм — оккупанты осуществили обстрел беспилотниками, в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Там получил ранение 62-летний мужчина;

город Купянск — первый вражеский обстрел повредил частный дом и хозяйственное сооружение. Обошлось без пострадавших; при втором обстреле был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Ранение получил 55-летний мужчина;

село Александровка — в результате обстрела из РСЗО повреждено здание местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобиля, здание учебного заведения. Ранение получила 56-летняя женщина;

село Одноробовка — произошел обстрел из РСЗО. Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Кроме того, по словам Синегубова, за минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Ивановка.

Эвакуация в Харьковской области

Из-за обстрелов в прифронтовых населенных пунктах проводят эвакуацию. По состоянию на утро 27 марта из двух громад удалось эвакуировать 157 детей: из Ольхуватской — 37; из Великобурлукской — 120.

Напомним, на восстановление Харьковской теплоэлектроцентрали, в которую попали российские захватчики 22 марта, уйдет несколько лет.

Кроме того, глава Укрэнерго назвал точную дату восстановления электричества в Харькове.