Блекаут у Харкові — голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в місті

Голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Бізнес.Цензор

Голова Укренерго Володимир Кудрицький назвав точну дату повного відновлення електропостачання в Харкові. За його словами, наразі на це необхідні в районі двох тижнів.

Про це він заявив під час брифінгу у Харкові.

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За його словами, всі три технічні рішення виконуються одночасно для ширшого розуміння, який варіант буде найшвидшим для усунення блекауту.

"Ми маємо чітко пропрацьований план спільної роботи з обленерго, обласною військовою адміністрацією, мерією міста, Агентством з відновлення. Є три, умовно кажучи, паралельні технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно", — сказав Кудрицький.

Він додав, що блекаут буде усунено за два тижні, але якщо російська армія не буде обстрілювати енергомережу.

"Все ще досить важко гарантувати якісь конкретні терміни. Говоримо орієнтовно про 7-10 днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть у повному обсязі відновити нормальне енергопостачання міста. Це за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", — каже чиновник, та додав, що "Укренерго" має достатню кількість ремонтних бригад, спецтехніки, матеріалів та обладнання для якнайшвидшого завершення робіт.

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Нагадаємо, раніше Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи, заживлюючи спочатку критичну інфраструктуру міста, а після повернуть світло містянам.

Наразі місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%, водопостачання мають всі харків'яни.

Водночас голова ХОДА Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області, який діятиме з 25 по 31 березня.