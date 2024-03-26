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Скільки часу піде на відновлення Харківської ТЕЦ-5 після обстрілів РФ

26 березня 2024 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки часу піде на відновлення Харківської ТЕЦ-5 після обстрілів РФ
Харківська ТЕЦ-5 після удару Росії. Фото: instagram.com/libkos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На відбудову Харківської теплоелектроцентралі, по якій поцілили російські загарбники у п'ятницю, 22 березня, потрібно кілька років. Це відновлення за масштабами схоже на нове будівництво.

Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 25 березня, посилаючись на пресслужбу ТЕЦ-5.

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"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об'єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — зазначили в пресслужбі.

Що відомо про Харківську ТЕЦ-5

Як відомо, Харківська ТЕЦ-5, розташована поблизу Подвірок у Харківському районі, є другою за потужністю серед українських теплоелектроцентралей після Київської ТЕЦ-5.

Основне призначення цієї ТЕЦ — забезпечення електроенергією та теплом мешканців та підприємств у Харкові.

Харківська ТЕЦ-5
Харківська ТЕЦ-5. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, що російські окупанти в п'ятницю, 22 березня, зруйнували Харківську ТЕЦ-5. Так, Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

Також ми писали, що внаслідок атаки мешканці Харкова залишилися без електропостачання. Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, коли у місті може покращитися ситуація зі світлом. За словами мера міста Ігоря Терехова, понад 60% містян залишалися без світла.

Додамо, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов у понеділок, 25 березня, показав, який вигляд має знеструмлений Харків.

Харків
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ТЕЦ
відновлення
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війна
Росія
атака

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