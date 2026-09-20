Харківщина щодня під ударами РФ: Синєгубов про ситуацію в області

Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Facebook

Харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.

Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Carpathian 8 Summit.

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Росія продовжує бити по Харківщині

За словами Синєгубова, російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та енергетичних об’єктах. Під час розмови він повідомив, що в момент запису коментаря на Харківщині знову були удари, внаслідок яких постраждали цивільні.

"У нас більше 300 кілометрів фронту, всюди ведуть активні бойові дії. І ось зараз, поки ми слухали президента, у нас були удари по нашій цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, поранені люди, цивільні люди, ворог далі продовжує бити і по будинках, і по енергетиці", — сказав керівник ХОВА.

Синєгубов наголосив, що через постійні атаки підготовка до складного зимового періоду для Харківщини фактично вже триває.

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"Коли ми говоримо про те, що зимою буде важко, зима для нас вже фактично в лапках розпочалася, тому що постійно під ударами", — зазначив він.

Раніше Синєгубов також повідомляв, що російські війська вже завдають системних ударів по енергетичній інфраструктурі області, не чекаючи початку опалювального сезону.

На Харківщині не фіксують просування РФ

Водночас, за словами керівника ХОВА, ситуація на лінії фронту залишається стабільною. Загострення фіксують, зокрема, на півночі області, Вовчанському та Куп’янському напрямках.

"Однак поряд із цим лінія фронту завдяки нашим військовим повністю стабільна", — сказав Синєгубов.

Він підтвердив, що російські війська продовжують спроби просунутися вглиб Харківщини, однак наразі успіхів у цьому напрямку немає.

"Ні, це постійні намагання ворога просунутися вглиб нашої території. Однак жодних успіхів немає", — заявив керівник Харківської ОВА.

Як писали Новини.LIVE, на Харківщині змінюють систему захисту від атак РФ. Через близькість до кордону та швидкість ворожих атак у регіоні встановлюють нові укриття й запроваджують альтернативну систему оповіщення для бізнесу.

Також росіяни атакували Харківщину та Сумщину: є загиблі й постраждалі. За добу на Харківщині постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець, а на Сумщині внаслідок російських атак загинули четверо людей.