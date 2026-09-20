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Главная Харьков Харьковщина ежедневно под ударами РФ: Синегубов о ситуации в регионе

Харьковщина ежедневно под ударами РФ: Синегубов о ситуации в регионе

Ua ru
20 сентября 2026 20:03
Эксклюзив
Харьковская область ежедневно подвергается ударам со стороны РФ: Синегубов о ситуации в области
Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Facebook

Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска наносят удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, жилым домам; есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец на Carpathian 8 Summit.

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Россия продолжает наносить удары по Харьковской области

По словам Синегубова, российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам. В ходе беседы он сообщил, что в момент записи комментария в Харьковской области снова были удары, в результате которых пострадали мирные жители.

"У нас более 300 километров фронта, повсюду ведутся активные боевые действия. И вот сейчас, пока мы слушали президента, у нас были удары по нашей гражданской инфраструктуре. Есть, к сожалению, раненые люди, мирные жители, враг продолжает наносить удары как по домам, так и по объектам энергетики", — сказал глава ХОГА.

Синегубов подчеркнул, что из-за постоянных атак подготовка к сложному зимнему периоду для Харьковской области фактически уже идет.

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"Когда мы говорим о том, что зимой будет тяжело, зима для нас фактически уже в кавычках началась, потому что мы постоянно подвергаемся ударам", — отметил он.

Ранее Синегубов также сообщал, что российские войска уже наносят системные удары по энергетической инфраструктуре области, не дожидаясь начала отопительного сезона.

В Харьковской области не фиксируется продвижение РФ

В то же время, по словам главы ХОГА, ситуация на линии фронта остается стабильной. Обострение фиксируется, в частности, на севере области, Вовчанском и Купянском направлениях.

"Однако наряду с этим линия фронта благодаря нашим военным полностью стабильна", — сказал Синегубов.

Он подтвердил, что российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь Харьковской области, однако пока успехов в этом направлении нет.

"Нет, это постоянные попытки врага продвинуться вглубь нашей территории. Однако никаких успехов нет", — заявил глава Харьковской ОГА.

Как писали Новини.LIVE, в Харьковской области меняют систему защиты от атак РФ. Из-за близости к границе и скорости вражеских атак в регионе устанавливают новые укрытия и внедряют альтернативную систему оповещения для бизнеса.

Также россияне атаковали Харьковскую и Сумскую области: есть погибшие и пострадавшие. За сутки в Харьковской области пострадали пять человек, в том числе 14-летний подросток, а в Сумской области в результате российских атак погибли четверо человек.

Харьков Харьковская область Олег Синегубов фронт атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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