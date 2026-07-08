Харківщина знову під масованим ударом: десятки постраждалих

Знищене авто. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 12 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще понад 30 — постраждали, серед них шестеро дітей. Ворог застосував ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та десятки безпілотників. У різних районах області пошкоджено житлові будинки, підприємства, медзаклад, заклад освіти, автозаправні станції та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Пожежа на АЗС

Зранку, 8 липня, у Київському районі Харкова ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію. На місці виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ще одне влучання ворожого дрона зафіксували у Немишлянському районі. Точне місце удару та його наслідки ще з'ясовують. Згодом ворог вдарив ракетою по житловому будинку. На жаль, є загиблі та постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.

Атаки за добу

За минулу добу російські війська обстріляли Харків і ще 12 населених пунктів області. У Харкові пошкоджено багатоповерховий будинок, 20 приватних будинків, дві АЗС, два цивільні підприємства, електромережі, медичний заклад, заклад освіти, готель, ресторан, ангар, адміністративну будівлю, храм і 36 автомобілів.

Пошкодження також зафіксували у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Руйнувань зазнали приватні будинки, фермерське господарство, пансіонат, будівля культури, залізнична інфраструктура, електромережі, транспорт і автозаправні станції.

Загиблі та поранені

Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 35 постраждали, серед них шестеро дітей. У Харкові загинув 54-річний чоловік. Поранення отримали 32 людини, зокрема 10-місячна, 2-річна та 9-річна дівчатка, а також хлопчики віком 4, 7 і 12 років.

У селищі Золочів поранений 42-річний чоловік. У селі Широке Старосалтівської громади постраждали 70-річна жінка та 60-річний чоловік. У селищі Старий Салтів загинула людина, її особу ще встановлюють.

Чим атакував ворог

Протягом доби російська армія застосувала по Харківщині дві ракети, дві реактивні системи залпового вогню, сім керованих авіабомб, дев'ять дронів "Герань-2", один "Ланцет", п'ять безпілотників "Молнія", шість FPV-дронів і ще 16 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 220 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 44 596 евакуйованих.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби зафіксували 271 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак, а на Куп'янському — ще дві.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці, 7 липня, атакували Харків FPV-дроном. Під удар потрапила автозаправна станція у Шевченківському районі міста, де виникла пожежа. Внаслідок обстрілу постраждала працівниця АЗС.

Також Новини.LIVE писали, що минулого тижня Харків пережив 24 російські обстріли. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні безпілотники різних типів, а вибухи лунали у восьми районах міста. На жаль є загиблі, серед яких дитина, та понад 70 постраждалих.