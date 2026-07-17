Харківщина знову під ударами: понад 10 осіб постраждали

Зруйнований дах будинку. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Минулої доби російські війська атакували Харків і ще 23 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 дістали поранення. Під ударами опинилися житлові будинки, магазини, автозаправки, навчальний заклад і сільськогосподарські угіддя. Ворог також продовжив масовані атаки безпілотниками по Харкову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви обстрілів

За даними Харківської обласної військової адміністрації, найбільше постраждав селище Високий. Там загинув 35-річний чоловік. Поранення дістали дві жінки віком 34 і 64 роки та троє чоловіків — 35, 36 і 39 років.

У Золочеві постраждали четверо місцевих жителів, у Богодухові — троє хлопців віком 18, 19 і 21 рік. Також поранення отримали 50-річний чоловік у Харкові та 74-річна жінка у селі Вишневе Старосалтівської громади.

Крім того, медики надали допомогу людям, які зазнали поранень під час попередніх російських атак в Ізюмі та селі Захарівка.

Удари дронами

Протягом доби російські безпілотники атакували Київський, Індустріальний та Холодногірський райони Харкова. Загалом по області окупанти застосували одну ракету, три дрони "Герань-2", п'ятнадцять безпілотників "Молнія", дев'ять FPV-дронів і ще 27 безпілотників, тип яких встановлюють.

Руйнування області

У Харкові пошкоджені гараж та автомобіль. У різних районах області під ударами опинилися приватні будинки, магазини, автозаправні станції, автобус, автомобіль екстреної медичної допомоги, поштомат, електромережі, зерносховище, заклад освіти та склад цивільного підприємства. Також через російські обстріли загорілися поля з пшеницею та житом.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 175 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 46 128 евакуйованих.

Бої на фронті

На фронті протягом доби зафіксували 249 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 19 атак, ще три штурми ворога зупинили на Куп'янському напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.