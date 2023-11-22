Депутаты Харьковского городского совета во время внеочередной сессии приняли бюджет на 2024 год

Здание Госпрома в зимнее время. Иллюстративное фото: Андрей Засыпко

Сегодня, на внеочередной сессии, Харьковский городской совет принял решение о проекте бюджета Харьковского городского территориального общества на 2024 год. Общий объем доходов бюджета города составляет 17 млрд. грн.

Об этом сообщает Харьковский городской совет .

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Источники доходов и их структура

Одним из ключевых событий сессии было принятие проекта бюджета, в котором предусмотрены различные источники доходов и направления их использования. Итак, в проекте решения учтена образовательная субвенция из госбюджета в размере 2,033 миллиарда гривен, дотация на исполнение полномочий органами местного самоуправления, дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие налоговых льгот для субъектов космической деятельности и самолетостроения, а также субвенции на продление Харьковского метрополитена и на восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Проект развития городской инфраструктуры - 2".

Основным источником доходов остается налог на доходы физических лиц, который в структуре доходов бюджета в следующем году составит 55,1% или 7,2 миллиарда гривен. Кроме того, местные налоги и сборы назначены на сумму 4,7 миллиарда гривен.

Объем расходов проекта бюджета на 2024 год также составляет 17 миллиардов гривен, причем значительный акцент делается на восстановлении объектов критической инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели выделено 1,2 миллиарда гривен, что включает в себя реконструкцию теплоснабжения и восстановление жилищного фонда.

Расходы на социальную сферу и образование

Расходы социальной направленности занимают значительную часть бюджета – 6,4 миллиарда гривен или 37,4%. В частности, на область образования предусмотрено 5,2 миллиарда гривен, из чего 2,033 миллиарда гривен обеспечит образовательная субвенция из государственного бюджета.

Здравоохранение получит 3,6 млрд гривен, включая 3,1 млрд гривен из государственного бюджета от Национальной службы здоровья Украины. Обеспечение социальной защиты и социального обеспечения получат 631 миллион гривен, на культуру и искусство выделено 391 миллион гривен, а на физкультуру и спорт - 221 миллион гривен.

Инфраструктура и хозяйство

Большое внимание уделено также развитию инфраструктуры и хозяйства. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 4,2 миллиарда гривен, дорожное хозяйство – 715 миллионов гривен, транспортную инфраструктуру – 2,5 миллиарда гривен.

Как и в предыдущие годы, сохранено финансирование затрат на обеспечение бесплатного проезда в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. На это предусмотрено около 1,2 млрд грн.

Напомним, что власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов .

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