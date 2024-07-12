Прокуратура Харкова розпочала співпрацю з іноземними експертами CAR — деталі

Дослідження електронних компонентів дронів-камікадзе Shahed-136. Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівники Харківської обласної прокуратури та незалежної організації Conflict Armament Research розпочали співпрацю у дослідницькій діяльності. Мета полягає у вивченні принципу роботи електронних плат управління та навігації іранських дронів-камікадзе Shahed-136, чиї уламки було знайдено у Харківській області.

Про це заявили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 12 липня.

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Як заявили прокурори, така інформація допомагає міжнародним партнерам встановлювати шляхи постачання електроніки до РФ, та дистанційно виводити з ладу компоненти, які використовуються в атаках проти України.

Працівники прокуратури та CAR фотографують електронні компоненти "шахеда". Джерело: Харківська обласна прокуратура

Також у прокуратурі додали, що у липні 2023 року генпрокурор Андрій Костін підписав Меморандум про співпрацю між генпрокуратурою та Conflict Armament Research — незалежною дослідницькою організацією, яка відстежує постачання зброї, яка була заснована в 2011 році.

Працівник прокуратури фотографує електронні компоненти "шахеда". Джерело: Харківська обласна прокуратура

Основною метою діяльності CAR, як зауважили в прокуратурі, є збір доказів постачі зброї під час збройних конфліктів з метою інформування урядів країн-виробників для підтримки ефективного управління та контролю над зброєю. Головна спеціалізація організації — співпраця з урядами різних країн, де тривають бойові дії, щоб з’ясувати, як туди потрапляє зброя.

Нагадаємо, раніше у Харкові засудили чоловіка до шести років в'язниці за те, що обкрадав квартири у понівечених російськими обстрілами будинках на Північній Салтівці, та за умисне пошкодження телекомунікаційної мережі.

Також прокурори ідентифікували бойовика "ДНР", який знущався над цивільним населенням під час окупації Куп'янського району, та оголосили його у розшук.