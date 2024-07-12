Прокуратура Харькова начала сотрудничество с иностранными экспертами CAR — детали

Исследование электронных компонентов дронов-камикадзе Shahed-136. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры и независимой организации Conflict Armament Research начали сотрудничество в исследовательской деятельности. Цель состоит в изучении принципа работы электронных плат управления и навигации иранских дронов-камикадзе Shahed-136, чьи обломки были найдены в Харьковской области.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 12 июля.

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Как заявили прокуроры, такая информация помогает международным партнерам устанавливать пути поставки электроники в РФ и дистанционно выводить из строя компоненты, которые используются в атаках против Украины.

Сотрудники прокуратуры и CAR фотографируют электронные компоненты "шахеда". Источник: Харьковская областная прокуратура

Также в прокуратуре добавили, что в июле 2023 года генпрокурор Андрей Костин подписал Меморандум о сотрудничестве между генпрокуратурой и Conflict Armament Research — независимой исследовательской организацией, отслеживающей поставки оружия, основанного в 2011 году.

Сотрудник прокуратуры фотографирует электронные компоненты "шахеда". Источник: Харьковская областная прокуратура

Основной целью деятельности CAR, как отметили в прокуратуре, является сбор доказательств поставок оружия во время вооруженных конфликтов с целью информирования правительств стран-производителей для поддержки эффективного управления и контроля над оружием. Главная специализация организации — сотрудничество с правительствами разных стран, где продолжаются боевые действия, чтобы выяснить, как туда попадает оружие.

Напомним, ранее в Харькове приговорили мужчину к шести годам тюрьмы за то, что обворовывал квартиры в изуродованных российскими обстрелами домах на Северной Салтовке, и за умышленное повреждение телекоммуникационной сети.

Также прокуроры идентифицировали боевика "ДНР", издевавшегося над гражданским населением во время оккупации Купянского района, и объявили его в розыск.