Харьковский метрополитен украсили к Пасхе
В Харькове на станции метро "Университет" были установлены праздничные арт-объекты. Метро украсили в честь Пасхи, которую православные христиане будут отмечать в воскресенье, 16 апреля.
На станции харьковского метрополитена "Университет" появились огромные макеты куличей, фигуры зайцев и писанок. . Харьковчане останавливаются возле арт-объекта, чтобы рассмотреть его и сфотографировать.
Традиционно праздничные инсталляции установили именно в метрополитене для безопасности харьковчан. Как рассказывают в Харьковском горсовете, основной комплекс монтажных работ был выполнен в ночь с 11 на 12 апреля, чтобы не препятствовать перевозке пассажиров.
Праздничные декорации установлены в период пасхальных праздников и были предоставлены Департаментом культуры.
Напомним, что в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.
Также из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.