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Харьковский метрополитен украсили к Пасхе

12 апреля 2023 17:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковский метрополитен украсили к Пасхе
На станции харьковского метро установили огромные макеты поясов. Фото: Юлия Бойко/Новости.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове на станции метро "Университет" были установлены праздничные арт-объекты. Метро украсили в честь Пасхи, которую православные христиане будут отмечать в воскресенье, 16 апреля.

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На станции харьковского метро установили огромные макеты куличей. Фото: Юлия Бойко/Новости.

На станции харьковского метрополитена "Университет" появились огромные макеты куличей, фигуры зайцев и писанок. . Харьковчане останавливаются возле арт-объекта, чтобы рассмотреть его и сфотографировать.

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На станции харьковского метро люди снимают новый арт-объект. Фото: Юлия Бойко/Новости.

Традиционно праздничные инсталляции установили именно в метрополитене для безопасности харьковчан. Как рассказывают в Харьковском горсовете, основной комплекс монтажных работ был выполнен в ночь с 11 на 12 апреля, чтобы не препятствовать перевозке пассажиров.

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В композиции арт-объекта помимо куличей, есть фигуры зайцев и писанок. Фото: Юлия Бойко/Новости.

Праздничные декорации установлены в период пасхальных праздников и были предоставлены Департаментом культуры.

Напомним, что в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.

Также из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.

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