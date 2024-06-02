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Кто контролирует Волчанск — в ВСУ дали ответ

2 июня 2024 00:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинские военные контролируют 70% города Волчанск
Последствия российских обстрелов в Волчанске. Фото: Харьковская областная прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Под контролем Вооруженных сил Украины — около 70 процентов Волчанска Харьковской области. В городе и на его окраинах продолжаются жесткие бои.

Об этом в субботу, 1 июня, в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться или закрепиться в городе малыми штурмовыми группами.

"Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", — заявил Волошин.

Спикер группировки войск "Хортица" также рассказал, что украинские защитники контролируют реку Волча и сделают все, чтобы враг не преодолел ее.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Волчанске уличные бои идут непрерывно.

Харьков
российские войска
Вовчанск
обстрелы
Харьковская область
ВСУ

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