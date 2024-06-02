Украинские военные контролируют 70% города Волчанск

Кто контролирует Волчанск — в ВСУ дали ответ
Под контролем Вооруженных сил Украины — около 70 процентов Волчанска Харьковской области. В городе и на его окраинах продолжаются жесткие бои.
Об этом в субботу, 1 июня, в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Россияне пытаются штурмовать украинские позиции
Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться или закрепиться в городе малыми штурмовыми группами.
"Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", — заявил Волошин.
Спикер группировки войск "Хортица" также рассказал, что украинские защитники контролируют реку Волча и сделают все, чтобы враг не преодолел ее.
Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Волчанске уличные бои идут непрерывно.
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