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Кількість поранених у Харкові зросла — госпіталізовано хлопчика

18 квітня 2025 20:14
Аркадій Пастула - Редактор
У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зранку, 18 квітня. Загалом окупанти поранили девʼятьох дітей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Наразі відомо, що внаслідок російських ударів по Харкову постраждали 113 людей.

"Щойно госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці", — розповів Терехов.

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Дописи Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що одна з російських ракет "Іскандер" розірвалась над спальним районом Харкова.

Раніше у прокуратурі показали відео наслідків російського обстрілу міста з коптера. 

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