У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 18 квітня

Кількість поранених у Харкові зросла — госпіталізовано хлопчика
У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зранку, 18 квітня. Загалом окупанти поранили девʼятьох дітей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова 18 квітня
Наразі відомо, що внаслідок російських ударів по Харкову постраждали 113 людей.
"Щойно госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці", — розповів Терехов.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що одна з російських ракет "Іскандер" розірвалась над спальним районом Харкова.
Раніше у прокуратурі показали відео наслідків російського обстрілу міста з коптера.
Читайте Новини.LIVE!