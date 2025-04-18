В Харькове снова возросло количество раненых в результате обстрела 18 апреля

Количество раненых в Харькове возросло — госпитализирован мальчик
В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела утром, 18 апреля. В целом оккупанты ранили девять детей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Последствия обстрела Харькова 18 апреля
Известно, что в результате российских ударов по Харькову пострадали 113 человек.
"Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром", — рассказал Терехов.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что одна из российских ракет "Искандер" разорвалась над спальным районом Харькова.
Ранее в прокуратуре показали видео последствий российского обстрела города с коптера.
Читайте Новини.LIVE!