В Харькове снова возросло количество раненых в результате обстрела 18 апреля

Последствия российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела утром, 18 апреля. В целом оккупанты ранили девять детей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова 18 апреля

Известно, что в результате российских ударов по Харькову пострадали 113 человек.

"Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром", — рассказал Терехов.

Посты Терехова. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что одна из российских ракет "Искандер" разорвалась над спальным районом Харькова.

Ранее в прокуратуре показали видео последствий российского обстрела города с коптера.