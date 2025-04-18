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Количество раненых в Харькове возросло — госпитализирован мальчик

18 апреля 2025 20:14
Аркадий Пастула - Редактор
В Харькове снова возросло количество раненых в результате обстрела 18 апреля
Последствия российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела утром, 18 апреля. В целом оккупанты ранили девять детей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Известно, что в результате российских ударов по Харькову пострадали 113 человек.

"Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром", — рассказал Терехов.

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Посты Терехова. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что одна из российских ракет "Искандер" разорвалась над спальным районом Харькова.

Ранее в прокуратуре показали видео последствий российского обстрела города с коптера.

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