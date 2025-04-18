Російська атака на Харків 18 квітня — відео наслідків обстрілу

Працівник ДСНС України обстежує будинок в Харкові. Фото: ДСНС України

У Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків російської балістичної атаки, яку окупанти здійснили зранку 18 квітня. Внаслідок застосування балістичної зброї з касетними боєприпасами у місті є руйнування багатоквартирних будинків та десятки поранених.

Відео опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Під ударом опинився Основ’янський район. Одна з ракет влучила просто в житловий квартал, серед багатоквартирних будинків, інша — у цивільне підприємство, після чого там спалахнула пожежа. Слідчі попередньо встановили, що Росія використала по Харкову три крилаті ракети типу "Іскандер".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті чимало руйнувань. Хоч обстеження досі тривають, кількість виявлених пошкоджень та руйнацій катастрофічні.

Рятувальник ДСНС обстежує пошкоджену будівлю. Фото: ДСНС Харківщини

"Зона ураження — кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах — суцільні руїни. На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь. Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають — ми виявляємо нові пошкодження щогодини. Комунікації в робочому стані", — повідомив Ігор Терехов.

Скільки постраждалих в Харкові від балістичного удару

За оперативними даними станом на 12:40, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 98 постраждали. Частина з них має травми та поранення, а в інших діагностували гостру реакцію на стрес. Серед потерпілих — шестеро дітей: чотири дівчинки віком 3, 4, 14 і 16 років, а також двоє хлопців — 8 та 17 років.

Ігор Терехов зазначив, що жертв могло бути у кілька разів більше, якби атака була здійснена на годину пізніше, адже більшість містян в момент удару ще спали і перебували вдома.

"Касетне начиння — це завжди про велику біду. Вона не вибирає, кого вразити. І масштаб трагедії міг бути вдесятеро більшим, якби ворог вдарив годиною пізніше", — написав Терехов.

Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та повідомив, що відбувається в Харкові після ракетного удару.

Також на російську ракетну атаку відреагував президент Володимир Зеленський.