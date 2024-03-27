Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка у Харкові. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з даними прокуратури, 27 березня близько 15:50 ЗС РФ обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі Харкова.

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Обстріл призвів до серйозних руйнувань: пошкоджені багатоповерхові будинки, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі правоохоронні органи та профільні служби працюють на місцях подій для розслідування цього воєнного злочину.

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 6

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.