Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура arrow

Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура

27 березня 2024 18:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура
Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка у Харкові. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Атака по Харкову 

Згідно з даними прокуратури, 27 березня близько 15:50 ЗС РФ обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі Харкова. 

Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 1
Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram

Обстріл призвів до серйозних руйнувань: пошкоджені багатоповерхові будинки, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі правоохоронні органи та профільні служби працюють на місцях подій для розслідування цього воєнного злочину.

  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 2
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 3
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 4
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 5
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 6
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура - фото 7
    Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
1 / 6

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці. 

Харків
діти
обстріли
прокуратура
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом