Кількість постраждалих у Харкові продовжує збільшуватись — прокуратура
Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка у Харкові. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Атака по Харкову
Згідно з даними прокуратури, 27 березня близько 15:50 ЗС РФ обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі Харкова.
Обстріл призвів до серйозних руйнувань: пошкоджені багатоповерхові будинки, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі правоохоронні органи та профільні служби працюють на місцях подій для розслідування цього воєнного злочину.
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки удару по Харкову. Фото : Харківська обласна прокуратура / Telegram
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.
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