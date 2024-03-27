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Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура

27 марта 2024 18:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться - прокуратура
Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На данный момент известно об одном погибшем мужчине в Харькове. 18 человек ранены, среди которых четверо детей от трех месяцев до тринадцати лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно данным прокуратуры, 27 марта около 15:50 ВС РФ обстреляли жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова.

Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура - фото 1
Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обстрел привел к серьезным разрушениям: повреждены многоэтажные дома, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранительные органы и профильные службы работают на местах событий для расследования этого военного преступления.

  • Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура - фото 2
    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура - фото 3
    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура - фото 4
    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура - фото 6
    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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    Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.

Харьков
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обстрелы
прокуратура
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