Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

На данный момент известно об одном погибшем мужчине в Харькове. 18 человек ранены, среди которых четверо детей от трех месяцев до тринадцати лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Атака по Харькову

Согласно данным прокуратуры, 27 марта около 15:50 ВС РФ обстреляли жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова.

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обстрел привел к серьезным разрушениям: повреждены многоэтажные дома, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранительные органы и профильные службы работают на местах событий для расследования этого военного преступления.

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/6 ​ 6

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.