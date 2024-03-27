Количество пострадавших в Харькове продолжает увеличиваться — прокуратура
На данный момент известно об одном погибшем мужчине в Харькове. 18 человек ранены, среди которых четверо детей от трех месяцев до тринадцати лет.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Атака по Харькову
Согласно данным прокуратуры, 27 марта около 15:50 ВС РФ обстреляли жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова.
Обстрел привел к серьезным разрушениям: повреждены многоэтажные дома, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранительные органы и профильные службы работают на местах событий для расследования этого военного преступления.
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Последствия удара по Харькову. Фото : Харьковская областная прокуратура / Telegram
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.
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