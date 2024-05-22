Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС
Стало відомо про 12 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в середу, 22 травня. Один із них перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
Обстріл Харкова 22 травня
За попередніми даними, під час обстрілу Шевченківського району міста ворог використав уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30.
Внаслідок атаки постраждали 12 осіб, один з яких перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто.
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