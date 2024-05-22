Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС

Наслідки обстрілу Харкова 22 травня. Фото: МВС / Telegram

Стало відомо про 12 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в середу, 22 травня. Один із них перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харкова 22 травня

За попередніми даними, під час обстрілу Шевченківського району міста ворог використав уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30.

Наслідки обстрілу Харкова 22 травня. Фото: МВС / Telegram

Внаслідок атаки постраждали 12 осіб, один з яких перебуває у тяжкому стані.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто.