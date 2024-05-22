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Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС

22 травня 2024 19:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС
Наслідки обстрілу Харкова 22 травня. Фото: МВС / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Стало відомо про 12 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в середу, 22 травня. Один із них перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

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За попередніми даними, під час обстрілу Шевченківського району міста ворог використав уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30.

Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС - фото 1
Наслідки обстрілу Харкова 22 травня. Фото: МВС / Telegram

Внаслідок атаки постраждали 12 осіб, один з яких перебуває у тяжкому стані.

Кількість постраждалих у Харкові збільшилась, — МВС - фото 2
Скриншот допису МВС

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто. 

МВС
Харків
вибух
обстріли
війна в Україні
поранення
авіабомба

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