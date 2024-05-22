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Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 10 людей — подробиці

22 травня 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 10 людей — подробиці
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у середу, 22 травня, здійснили обстріл Харкова. Внаслідок атаки дістали поранення 10 мешканців міста. 

Про це заявив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі Новини.LIVE.

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Обстріл Харкова 22 травня

"Близько 13:55 російські військові з території Бєлгородської області з літака здійснили обстріл Шевченківського та Новобаварського району Харкова. Зараз ми перебуваємо у Шевченківському районі на місці, де влучив авіаційний снаряд", — сказав він.

За попередніми даними, росіяни обстріляли місто уніфікованим плануючим боєприпасом Д-30. На відео видно, як Фільчаков тримає у руках уламок цього боєприпасу — зараз вони вилучаються слідчими та прокурорами під час огляду місця події.

Атака на Харків 22 травня
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

За його словами, внаслідок авіаудару пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто. Крім того, за медичною допомогою звернулися 10 цивільних осіб.

поранені через атаку на Харків 22 травня
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

"Можу сказати, що кількість постраждалих буде збільшуватися. Одна людина перебуває у важкому стані в лікарні, це водій тролейбуса, який на момент удару був біля епіцентру влучання. У нього ампутовано дві кінцівки", — додав керівник прокуратури.

РФ скинула авіабомбу на Харків 22 травня
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Також ми писали, що у Чугуєві Харківської області зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Жертвами атаки загарбників стали вісім людей.

Харків
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авіабомба

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