Количество пострадавших в Харькове увеличилось, — МВД

Последствия обстрелов Харькова 22 мая. Фото: МВД / Telegram

Стало известно о 12 пострадавших в результате обстрела Харькова в среду, 22 мая. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

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Обстрел Харькова 22 мая

По предварительным данным, при обстреле Шевченковского района города враг использовал унифицированный межвидовой планировочный боеприпас УМПБ Д-30.

Последствия обстрелов Харькова 22 мая. Фото: МВД / Telegram

В результате атаки пострадали 12 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.