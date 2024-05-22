Количество пострадавших в Харькове увеличилось, — МВД
Стало известно о 12 пострадавших в результате обстрела Харькова в среду, 22 мая. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
Обстрел Харькова 22 мая
По предварительным данным, при обстреле Шевченковского района города враг использовал унифицированный межвидовой планировочный боеприпас УМПБ Д-30.
В результате атаки пострадали 12 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.
Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.
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