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Количество пострадавших в Харькове увеличилось, — МВД

22 мая 2024 19:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Количество пострадавших в Харькове увеличилось, - МВД
Последствия обстрелов Харькова 22 мая. Фото: МВД / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Стало известно о 12 пострадавших в результате обстрела Харькова в среду, 22 мая. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

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Обстрел Харькова 22 мая

По предварительным данным, при обстреле Шевченковского района города враг использовал унифицированный межвидовой планировочный боеприпас УМПБ Д-30.

Количество пострадавших в Харькове увеличилось, — МВД - фото 1
Последствия обстрелов Харькова 22 мая. Фото: МВД / Telegram

В результате атаки пострадали 12 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в Харькове увеличилось, — МВД - фото 2
Скриншот сообщения МВД

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.

МВД
Харьков
взрыв
обстрелы
война в Украине
ранение
авиабомба

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