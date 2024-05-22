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У Харкові пролунали декілька вибухів

22 травня 2024 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові 22 травня було чутно вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у середу, 22 травня, було чутно декілька вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів", — написав міський голова.

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Скриншот допису Терехова

Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста та району перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали Харківщину про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Згодом окупанти здійснили повторні пуски.

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Скриншот дописів Повітряних сил

Також захисники неба повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей України.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 14:00 повітряна тривога оголошена у Харківській, Полтавській Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога в Україні 22 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 22 травня загарбники обстріляли місто Чугуїв Харківської області. У ОВА повідомили про семеро поранених мешканців.

Також ми писали, що 21 травня росіяни обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.

Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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