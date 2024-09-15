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На Харківщині триває ліквідація понад 70 пожеж в екосистемах

15 вересня 2024 16:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж на Харківщині — подробиці
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Харківщини
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харківській області триває ліквідація пожеж у природних екосистемах. Рятувальники гасять 70 пожеж у різних районах регіону.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у неділю, 15 вересня.

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"Наразі на Харківщині триває ліквідація понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, хвойна підстилка, сміття та сухе опале листя", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що пожежі сталися на території всіх районів області та у Салтівському, Новобаварському, Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова. До ліквідації залучені підрозділи ДСНС, місцеві та добровільні пожежні команди й лісгоспи. 

Однак пориви вітру сприяють розповсюдженню полум'я на більші площі. Водночас на деокупованій території області все ускладнюється замінованістю. 

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Скриншот допису ДСНС

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