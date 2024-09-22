Авіаудар по Харкову — кількість постраждалих зросла до 21 людини

Наслідки авіаудару по Харкову. Фото: поліція Харківської області

Ввечері 21 вересня окупанти поцілили авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові — снаряд влучив за кілька метрів від житлового будинку. Внаслідок авіаудару постраждала 21 людина, зокрема троє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 22 вересня.

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Обстріл Харкова 21 вересня

За даними поліції Харківської області, для удару по Харкову та передмістю ввечері 21 вересня росіяни застосували три авіабомби

ФАБ-500. Зафіксовані влучання в Шевченківському районі Харкова та у Малоданилівській громаді.

Рятувальна операція у Харкові. Фото: поліція Харківської області

Один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлової 16-поверхівки: пошкоджені фасад та вікна. Згоріли чотири автівки перед будинком, 21 авто пошкоджене вогнем.

Пошкоджений будинок. Фото: поліція Харківської області

За даними Харківської ОВА, за медичною допомогою звернулася 21 людина, серед постраждалих — 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків. З будинку евакуювали понад 80 мешканців.

Як повідомили в поліції, виставлені наряди поліції, які постійно здійснюватимуть охорону біля пошкоджених будинків, аби не допустити фактів мародерства. Також розгорнуто роботу оперативного штабу Національної поліції, де громадяни можуть звернутися до працівників поліції із заявами про зниклих родичів або пошкоджене майно.

Згоріла на місці обстрілу автівка. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, у суботу ввечері, 21 вересня, у Харкові пролунала серія вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання по багатоповерховому житловому будинку.

Внаслідок ударів по Харкову десятки людей звернулися за меддопомогою, серед постраждалих троє дітей. Людей з пошкоджених будинків евакуювали. За даними ОВА, двоє постраждалих — у важкому стані.