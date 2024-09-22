Авиаудар по Харькову — количество пострадавших выросло до 21 человека

Число пострадавших в результате авиаудара по Харькову возросло до 21 человека
Вечером 21 сентября оккупанты ударили авиабомбой по многоэтажке в Харькове — снаряд попал в нескольких метрах от жилого дома. В результате авиаудара пострадал 21 человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 22 сентября.
Обстрел Харькова 21 сентября
По данным полиции Харьковской области, для удара по Харькову и пригороду вечером 21 сентября россияне применили три авиабомбы ФАБ-500. Зафиксированы попадания в Шевченковском районе Харькова и в Малоданиловской громаде.
Один из боеприпасов ударил у подъезда жилой 16-этажки: повреждены фасад и окна. Сгорели четыре автомобиля перед домом, 21 авто повреждено огнем.
По данным Харьковской ОВА, за медицинской помощью обратился 21 человек, среди пострадавших — 8-летний ребенок и два 17-летних подростка. Из дома эвакуировали более 80 человек.
Как сообщили в полиции, выставлены наряды полиции, которые постоянно будут охранять возле поврежденных домов, чтобы не допустить фактов мародерства. Также развернута работа оперативного штаба Национальной полиции, где граждане могут обратиться к работникам полиции с заявлениями о пропавших родственниках или поврежденном имуществе.
Напомним, в субботу вечером, 21 сентября, в Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании по многоэтажному жилому дому.
В результате ударов по Харькову десятки людей обратились за медпомощью, среди пострадавших трое детей. Людей из поврежденных домов эвакуировали. По данным ОВА, двое пострадавших в тяжелом состоянии.
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