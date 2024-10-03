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Число жертв в Харькове возросло — фото последствий попадания КАБов армии РФ

3 октября 2024 00:55
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Десять жителей Харькова пострадали в результате бомбардировки
Последствия бомбардировки оккупантов Харькова. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На данный момент известно, что количество пострадавших от попадания КАБов РФ по Харькову и Золочеву увеличилось до десяти человек. Одна авиабомба попала между четвертым и пятым этажами дома в Салтовском районе города, другая упала в лесополосе.

Об этом заявил городской голова Терехов, сообщает Суспільне Харків и Новини.LIVE.

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Полиция вместе с ГСЧС эвакуировали всех жильцов дома, проведя поквартирный осмотр. Пожарные тушат возгорание в результате взрыва.

В эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что две авиабомбы упали в пригороде Харькова, а еще три — в Шевченковском и Салтовском районах. Бомбардировщик оккупантов запустил боеприпасы со стороны Белгорода.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, на Харьковском направлении ситуация усложнилась. Фиксируется увеличение активности русских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине КАБ

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