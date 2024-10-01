Прикордонники показали кадри ліквідації окупантів на Харківщині

Кадри ліквідації окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

Підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у вівторок, 1 жовтня.

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На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем позиції загарбників, зокрема місця зосередження ворожого особового складу.

"Мінометники та розрахунки станкових протитанкових гранатометів підрозділу "Скорпіон" не схибили, всі цілі вражено", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону продовжують завдавати ударів по противнику та його техніці. На Харківщині вдалося за допомогою дрону "Баба Яга" знищити групу окупантів.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.