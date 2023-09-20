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Кількість жертв у Куп’янську зросла до восьми, —Синєгубов

20 вересня 2023 15:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кількість жертв у Куп’янську зросла до восьми, —Синєгубов
Рятувальники працюють на місці удару ракети. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. Під час пошуків було знайдено тіла ще двох загиблих. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Пошуки загиблих

Рятувальниками було знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки.

"2 загиблих — волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", — розповідає очільник області. 

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо чергового порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 19 вересня російські війська завдали удару по місту Куп'янськ. Окупанти обстріляли автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Згодом у прокуратурі повідомили, що росіяни завдали удару по Куп‘янську гібридною ракетою "Грім-Е1"Вона створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження "Грім-Е1" може становити 120 км.

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